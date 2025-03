Automobilist ramt auto waar Sjef en Els in zitten: 'Bizar wat is gebeurd'

Els (68) en Sjef (71) uit Breda kwamen net terug van een concert van Lenny Kravitz in Antwerpen toen Sjef woensdagnacht zijn auto parkeerde aan de Prins Hendrikstraat in Breda. Op het moment dat Sjef de sleutel uit het contact wilde halen, volgde plots een harde klap. “Hij had maar een paar seconden eerder uit de auto hoeven stappen en het was verkeerd afgelopen”, vertelde een aangedane Els donderdagochtend. Meerdere buurtbewoners vertelden donderdag wat ze aantroffen in hun straat na de crash van een auto met Duits kenteken.

Sjef keek na de harde klap naar rechts en zag daar een Jeep op z’n kant liggen. In eerste instantie dacht hij dat de Jeep de klap had veroorzaakt. Hij rende naar de wagen om te kijken of er iemand gewond was geraakt, maar er zat niemand in.

Carlijne nam Els mee naar binnen om hulp te verlenen. Ze had last van haar nek en werd misselijk. Carlijne zag buiten nóg iemand op straat liggen, dat bleek een inzittende te zijn. Andere buurtbewoners ontfermden zich al over dat slachtoffer.

Op camerabeelden die onze verslaggever heeft gezien, is te zien dat de jongen wel tien minuten in een steegje staat te bellen en wacht op wat er gebeurt. “Het is toch te gek dat je eerst die flessen verstopt en niet naar je vrienden omkijkt die daar gewond in de auto liggen?”, stelt een van de bewoners. Ze zijn geschrokken van het ongeval, er wordt in de straat veel te hard gereden vinden ze, vooral in de nacht. Ook hun kinderen fietsen wel eens in de nacht naar huis. “Als je zo’n bestuurder hier ‘s nachts treft, dan kun je het wel vergeten”, stelt een van de bewoners.

Ook Els is nog niet helemaal bekomen van de schrik. “Het is bizar, het komt nu pas binnen wat er is gebeurd”, vertelt ze gelaten. Haar verwondingen vallen mee maar de schok is nog altijd groot. Vooral omdat het heel anders had kunnen aflopen. Ze bleek uiteindelijk lichtgewond en mocht rond half vijf in de nacht vanuit het ziekenhuis naar huis. Het stel had zelf echter geen auto meer. Ze zijn lopend naar huis gegaan vanuit het ziekenhuis in Breda.

Bekijk hier de beelden die gemaakt zijn na het ongeluk: