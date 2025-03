Inzamelingsactie voor nieuw azc: ‘Willen ze graag een warm welkom geven'

Tientallen bewoners van Etten-Leur hebben deze week spullen ingezameld voor asielzoekers. 31 maart is de opening een nieuw azc midden in het dorp. Waar dat in de ene plaats voor veel onrust zorgt, willen de bewoners van Etten-Leur de vluchtelingen graag een welkom geven. De gemeente heeft de inzamelingsactie op verzoek van de bewoners georganiseerd.

Lav Lukac & ZuidWest TV Geschreven door

Van pannen en fietsen tot een sjoelbak en schoenen. En ook talloze paraplu's zijn gedoneerd, geen overbodige luxe als je in Nederland komt te wonen. Iris Talboom van de gemeente heeft inmiddels van alles voorbij zien komen: "We hadden verwacht dat mensen mondjesmaat na het werk langs zouden komen, maar het was de hele middag een komen en gaan van mensen die allerlei spullen meebrachten."

Op een oude fiets moet je het leren (foto: ZuidWest TV).

De ruimte ligt vol met gedoneerde spullen. “Mensen hebben het opgepikt en zijn echt actief gaan zoeken in huis naar spullen om te geven”, vertelt Iris. “Ik heb wat keukengerei meegenomen”, zegt een vrouw. “Ik had in de krant een oproep zien staan over pannen en ik had er nog een paar in de schuur staan. Dus hup, brengen maar. Die mensen hebben niks en zo heb ik zelf ook weer wat ruimte.”

Niet onbelangrijk: koekenpannen (foto: ZuidWest TV).

“Je laat echt niet zomaar je huis achter”, gaat dezelfde vrouw verder. “Iedereen moet een plekje krijgen, dus die mensen moeten aan spullen geholpen worden. Daarom vind ik het heel goed dat dit georganiseerd wordt.” Iris vertelt dat ze het erg fijn vindt om op deze manier vluchtelingen te helpen: “We willen ze graag een warm welkom geven.”

Vanaf 31 maart De eerste asielzoekers kunnen vanaf 31 maart in het azc aan de Mon Plaisir in Etten-Leur terecht. In totaal zal het asielzoekerscentrum plek bieden aan maximaal 250 mensen.