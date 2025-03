Volle rechtszaal voor doodgereden Esmee (14), verdachte mishandeld in cel

De vrouw die vorig jaar de 14-jarig Esmee uit Sint Anthonis heeft doodgereden, mag haar proces niet in vrijheid afwachten. Het risico op een terugval is volgens de rechtbank te groot, zo bleek donderdag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Den Bosch. Dat de verdachte ondertussen met mishandeling door een celgenoot te maken heeft gekregen, weegt daar volgens de rechter niet tegenop.

Ze ontwijkt de blikken in de zaal en gaat meteen zitten. De vrouw heeft een lange, blonde paardenstaart en een flets gezicht. Haar jas heeft ze nog aan en haar gezicht is lastig te lezen. Ze oogt nerveus, wiebelt veel met haar handen en haar ademhaling zit hoog. Maar veel zeggen, doet ze niet deze zitting.

Zij heeft al het een en ander op haar kerfstok. De 41-jarige vrouw uit Nijmegen ging al drie keer eerder in de fout en zat nog in haar proeftijd, omdat ze de laatste keer onder invloed van amfetamine achter het stuur was gekropen. Ook op haar werk, bij een afvaldienst, werd ze op het gebruik van die drug betrapt.

De rechtszaal zit deze donderdag stampvol. Ouders, familie, schoolgenootjes en vrienden zitten met gespannen gezichten in de banken. De verdachte is aanwezig, wordt er verteld. Want dat leek nog even spannend. "Ik hoef er spontaan niet meer van te plassen", klinkt er vanuit de banken. Het is de eerste keer dat ze de chauffeur gaan zien.

De ouders van Esmee snikken. Het is voor hen een ontzettend spannende dag, nadat ze hun dochter in december vorig jaar verloren. "Ze was op weg naar school toen het ongeluk gebeurde. En de aanwezigheid van de vele mensen hier, spreekt boekdelen", begint de officier van justitie.

Het onderzoek naar wat er die bewuste dag precies is gebeurd, is nog in volle gang. Deze zitting is pro forma, dus inhoudelijk wordt er niet over de verdachte of de dag zelf uitgeweid. Maar over de stand van zaken van het onderzoek wel. Bijvoorbeeld dat de verdachte inmiddels met een psycholoog heeft gepraat, maar dat de psychiater zich nog over de vrouw moet ontfermen. En dat de reconstructie, die in februari heeft plaatsgevonden, een kristalhelder antwoord geeft op belangrijke vragen.

De officier van justitie noemt een paar bevindingen uit de reconstructie op, als verweer tegen het verzoek om de verdachte haar proces in vrijheid te laten afwachten. Zo zou de chauffeur Esmee al driehonderd meter van tevoren in haar zicht hebben gehad, omdat ze achter haar reed. Daarbij was Esmee goed zichtbaar, omdat ze het voor- en achterlicht van haar fiets aan had. Het kán niet anders dan dat de verdachte moet hebben gemerkt dat ze over het meisje heenreed. "Daarvoor heeft de vrachtwagen te veel verticaal bewogen", zegt de officier van justitie ook nog.