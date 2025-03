Man (37) in Oss aangehouden, minderjarig meisje in woning gevonden

De 37-jarige man uit Oss die eerder deze maand in zijn huis is aangehouden, blijft nog drie maanden langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag besloten. De man werd met een minderjarig meisje gevonden die later aangifte tegen hem heeft gedaan. De zedenpolitie doet onderzoek naar het voorval.

Zo is nog niet duidelijk wat er tussen de twee is gebeurd en waarom het meisje op dat moment in de woning van de man was. Buurtbewoners zeggen dat ze geschreeuw, gebonk en gehuil hebben gehoord. Het huis van de man is sinds zijn aanhouding meerdere keren beklad met teksten als 'pedo sterf' en 'vieze pedo'. Ook zijn auto werd bespoten en het raam werd ingegooid. Een uur nadat de woningbouwvereniging houten platen plaatste, werden deze alweer beklad. In juni moet de man voor de rechter verschijnen.

De auto van de bewoner fdoto: buurtbewoner).