Voor 8.500 euro aan spullen gestolen in een uur tijd bij Kruidvat-filiaal

Drie winkeldieven hebben voor een enorm bedrag een spullen gestolen bij een winkel van Kruidvat aan de Heezerweg in Eindhoven. In een uur tijd namen twee mannen en een vrouw voor 8.500 euro aan onder meer make-up en dure opzetborstels voor elektrische tandenborstels mee.

De diefstal is op camerabeelden vastgelegd. Daarop is onder meer te zien dat de vrouw een heel vak met artikelen leeghaalt. De roof was begin oktober, nu vraagt de politie met een getuigenoproep aandacht voor de zaak.

Een man en een vrouw komen kort na elkaar de winkel binnen, pas later blijken ze bij elkaar te horen. De winkeldieven pakken allebei een winkelmandje en een toilettas, 'kennelijk om hun latere buit in te stoppen', zegt de politie erover.

Geprepareerde rugzak

De twee halen vooral make-upproducten, zoals lippenstift, mascara en concealer uit de schappen. Alles wordt in een mandje gestopt, tot een halfuur later een andere man de winkel binnenkomt. Dan worden alle spullen overgeheveld in een rugzak. De man loopt daarna rustig naar buiten. 'Opvallend genoeg gaat er geen alarm af. 'Kennelijk was de rugzak geprepareerd', schrijft de politie.