Meisje (15) gaat als nepagent langs de deuren bij ouderen en wordt betrapt

Een meisje van 15 jaar is dinsdagavond in Bergen op Zoom opgepakt, nadat ze eerder die dag als nepagent langs de deuren was gegaan bij een vrouw van 89 en een echtpaar (75 en 77 jaar) in de provincie Zeeland. Het meisje haalde waardevolle spullen op bij de slachtoffers. Dat meldt de politie donderdag.

Bij de 112-meldkamer kwamen dinsdag meerdere meldingen binnen van bezorgde inwoners van de dorpen Heinkenszand en ’s-Heerenhoek in Zuid-Beveland. Ze lieten weten zelf benaderd te zijn door een nepagent. Anderen belden 112 om te melden dat hun ouders waren gebeld door een oplichter.

Door de meldingen gingen alle alarmbellen af bij de politie: er werd een waarschuwing via Burgernet verstuurd en agenten gingen meteen richting Heinkenszand en 's-Heerenhoek om de oplichters te kunnen betrappen. Op de vlucht

Dat lukte niet op tijd: een echtpaar van 75 en 77 jaar in ’s-Heerenhoek werd bestolen. Bij een 89-jarige vrouw uit Heinkenszand mislukte de babbeltruc: zij wist iemand te waarschuwen die haar te hulp schoot. Er werd nog geprobeerd om de nepagente tegen te houden, maar ze wist te ontkomen. Uiteindelijk werd het meisje dinsdagavond opgepakt in Bergen op Zoom. Ze zit sindsdien vast en wordt verhoord. Ook onderzoekt de politie of de verdachte betrokken was bij soortgelijke zaken op andere plekken in Zeeland en in andere delen van Nederland. Dat onderzoek is nog in volle gang. De politie wil niet zeggen waar het meisje vandaan komt, omdat ze minderjarig is.

Zo gaan nepagenten te werk De oplichters nemen eerst telefonisch contact op met hun slachtoffers om er vervolgens een zogenaamde collega naartoe te sturen om geld. Die nepagent komt langs om sieraden, bankpassen en andere waardevolle spullen ‘veilig te stellen’. Je ziet meer over nepagenten in 'Misdaad Uitgelegd', bekijk de video hieronder.