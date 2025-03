Azc in Berlicum voorlopig van de baan, besluit de raad in extra vergadering

Een meerderheid van de politieke partijen in Sint-Michielsgestel heeft donderdagavond besloten om te stoppen met de plannen voor het een asielzoekerscentrum in Berlicum. Het proces wordt per direct stopgezet door de onrust in het dorp en de politiek.

Coalitiepartijen SMG en GroenLinks/PvdA dienden samen een motie in om de azc-plannen direct stop te zetten. "Voor een groot azc is geen draagvlak onder onze inwoners. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil alleen een grote locatie, maar de gemeente heeft niet de capaciteit, kwaliteit en het geld om meerdere kleine opvanglocaties te realiseren", stelt SMG-fractievoorzitter Kirk den Otter donderdagavond.

GroenLinks-PvdA is in principe voor de opvang voor asielzoekers in de gemeente. "Maar we moeten kijken hoe dat op een goede manier kan. Dat kan nu niet. Door de onrust die in de politiek is ontstaan, vinden wij het onverantwoordelijk om door te gaan", zegt fractievoorzitter Adriaan van der Maarel.

Ook de grootste coalitiepartij, de PPA, keerde zich deze avond tegen de geplande locatie in Berlicum. "We willen dat het echt stopt. En dan kunnen we in gesprek gaan om te kijken hoe we verder gaan." Er ontstaat onrust op de publieke tribune. "Uitstellen dus", concludeert een inwoner. Nadat de motie door een meerderheid is aangenomen, reageerden de aanwezige inwoners opgelucht.