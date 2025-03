Politieke partijen ruziën over komst azc in Berlicum: stoppen of spreiden?

De politieke spanningen in Sint-Michielsgestel lopen donderdagavond hoog op over de komst van een asielzoekerscentrum in Berlicum. Coalitiepartijen SMG en GroenLinks/PvdA willen het proces per direct stopzetten, terwijl de grootste coalitiepartij PPA juist pleit voor spreiding van de opvang over meerdere locaties. De gemeenteraad staat voor een lastige beslissing, terwijl de onrust onder inwoners blijft.

Wethouder Theo Geldens opende de vergadering met een oproep tot bezinning en wees op de impact van de situatie. “Een kind van 13 jaar stuurde een kaart met een teddybeer en de tekst: ‘Ik ben niet bang voor asielzoekers, maar wel voor varkenspoten en in brand gestoken autobanden’.” Daarmee hield hij de raad een spiegel voor. Buiten het gemeentehuis hebben zich tientallen inwoners verzameld om de discussie via een livestream te volgen. Sommigen lieten met hun telefoon geluiden horen om hun ongenoegen te uiten. De politie is aanwezig, maar ingrijpen is niet nodig.

"Ze blijven hangen in hun twijfels."

De discussie binnen de gemeenteraad verloopt scherp. Coalitiepartijen SMG en GroenLinks/PvdA dienden samen een motie in om de azc-plannen direct stop te zetten. Ook de VVD steunt dit voorstel. “Voor een groot azc is geen draagvlak onder onze inwoners. Het COA wil alleen een grote locatie, maar de gemeente heeft niet de capaciteit, kwaliteit en het geld om meerdere kleine opvanglocaties te realiseren,” stelt SMG-fractievoorzitter Kirk den Otter. GroenLinks-PvdA is in principe voor de opvang voor asielzoekers in de gemeente. "Maar we moeten kijken hoe dat op een goede manier kan. Dat kan nu niet. Door de onrust die in de politiek is ontstaan, vinden wij het onverantwoordelijk om door te gaan", zegt GroenLinks/PvdA-fractievoorzitter Adriaan van der Maarel.

Tegenover dit standpunt staat de grootste coalitiepartij, de PPA, die zich onlangs tegen de geplande locatie in Berlicum keerde. In plaats van een groot azc pleit de partij nu voor spreiding van de opvang over meerdere dorpen. Die koerswijziging zet kwaad bloed bij de andere coalitiepartijen. “De PPA had zorgen, maar kwam nooit met een concreet alternatief. Ze blijven hangen in hun twijfels”, zegt Van der Maarel. Fractievoorzitter Den Otter vult aan: "De grootste partij gooit ons letterlijk voor de bus."

Bovendien publiceerde de PPA vorige week vrijdag zonder overleg een verklaring waarin ze pleitte voor spreiding. "We besloten door de onrust naar buiten te treden. Het moment was verrassend, maar de inhoud was uw raad bekend", zegt fractievoorzitter Joep Meijs. Ook de PPA wil stoppen. "We willen dat het echt stopt. En dan kunnen we in gesprek gaan om te kijken hoe we verder gaan." Onrust op de publieke tribune. "Uitstellen dus", concludeert een inwoner.

"Zo werkt het niet."

De afgelopen weken is de onrust in Berlicum toegenomen. Protesten escaleerden, met eieren en vuurwerk die naar het gemeentehuis werden gegooid en varkenspoten die aan een hek werden opgehangen. Tijdens een eerdere informatieavond werd wethouder Geldens uitgejoeld. Miriam Cooijmans, fractievoorzitter van DorpsGoed, is geschrokken van de recente gebeurtenissen in Berliucm en de politiek. Ondanks de onrust blijft haar partij achter het proces staan. "We laten ons niet door dreiging en vernieling op een ander pad brengen," zegt Cooijmans. "Ben je het niet met ons eens? Neem eieren en vuurwerk mee naar de raadsvergadering en we lossen het op. Zo werkt het niet." Ze is dan ook verrast door het besluit van de PPA. "Al die jaren was iedereen tegen en de PPA spreekt zich uit en dan besluit iedereen in te stemmen om te stoppen", zegt Cooijmans.