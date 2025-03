112-nieuws: auto op z'n kant op A16 • man sticht brand in rijdende trein

12.50

Een vrouw is aan de Pastoor Elsenstraat in Helmond van haar scooter gevallen en gewond geraakt. Ze is in een ambulance behandeld en daarna door een familielid naar huis gebracht. Het is niet duidelijk waardoor ze is gevallen. De vrouw zou geen andere voertuigen hebben geraakt. De politie bekijkt camerabeelden om te onderzoeken wat er is gebeurd.