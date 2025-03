Meerdere mensen gewond bij schietpartij, straat afgezet

Bij een schietpartij aan de Loevensteinlaan in Oosterhout zijn vrijdagmiddag meerdere mensen gewond geraakt. De straat is afgezet en hulpdiensten zijn bezig.

De melding van de schietpartij kwam rond tien over vier 's middags binnen. Boven de straat cirkelt een politiehelikopter, een traumahelikopter is onderweg. De politie is op zoek naar meer informatie over de dader.

Later meer.