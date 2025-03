Nieuwe rechtbank binnen de gevangenismuren Vught: opluchting en zorgen

Nu de rechtbank in de gevangenis van Vught officieel open is, is burgemeester Roderick van de Mortel opgelucht. Hij heeft zich hier jarenlang voor ingezet en ziet het als een belangrijke stap voor de veiligheid. In de Molukse wijk naast de gevangenis zijn de meningen verdeeld. Sommige bewoners hopen op minder verkeer, terwijl anderen juist vrezen voor nieuwe risico’s.

De burgemeester heeft jarenlang gelobbyd voor een rechtbank binnen de gevangenismuren, maar dat was geen makkelijke opgave. “Rechters en het ministerie van Justitie en Veiligheid werkten lange tijd niet mee. Ze begrepen mijn zorgen niet,” vertelt hij. “Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer extra geld vrijgemaakt om het mogelijk te maken. Het had van mij sneller gemogen, maar het resultaat telt.”

"In Vught zitten de zwaarste criminelen van Nederland."

Volgens de burgemeester draagt de rechtbank bij aan meer veiligheid. Niet alleen in Vught, maar ook op de route naar de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. “In Vught zitten de zwaarste criminelen van Nederland. Tijdens het vervoer naar de rechtbank is er kans op uitbraakpogingen. Dat vormt niet alleen een risico voor de inwoners van Vught, maar voor iedereen langs de route. Met de nieuwe rechtbank, waarbij geen vervoer nodig is, wordt dat gevaar kleiner.”

“Ze rijden met extreem hoge snelheid langs ons huizen.”

Bewoners van de Molukse wijk, die direct naast de gevangenis ligt, hopen dat de komst van de rechtbank zorgt voor minder verkeersoverlast. Veel van de transporten van en naar de gevangenis gaan via de Lunettenlaan, de enige toegangsweg naar de wijk. “Die voertuigen rijden vaak met extreem hoge snelheid langs onze huizen,” zegt een bewoonster. “Hier wonen veel kinderen die naar school fietsen. Dat is soms heel gevaarlijk.”



Het aantal transporten over de weg is al minder geworden sinds de komst van een tijdelijke weg aan de andere kant van de gevangenis, vorig jaar. “Maar we hopen dat het nog verder afneemt”, zegt ze.

De transporten zorgen ook vaak voor tijdelijke afsluitingen van de wijk. “Als criminelen of verdachten worden vervoerd, staat het hier vol met gepantserde busjes en zwaarbewapende agenten. Dan kunnen we de wijk niet in of uit,” vertelt een inwoner. “Het lijkt al wat beter te worden, maar ik hoop dat dit echt minder gaat gebeuren.”

Links de Molukse wijk en rechts de muren van de PI (foto: Megan Hanegraaf).

Ook de constante aanwezigheid van helikopters die de beveiligde transporten begeleiden, is voor sommigen een bron van ergernis. “Hopelijk is die herrie nu verleden tijd,” voegt een andere buurtbewoner toe. Of ze zich veiliger gaan voelen in de wijk door de komst van deze nieuwe rechtbank? “Nee, dat denk ik niet. We voelen ons hier al heel veilig. Alles wordt goed in de gaten gehouden.”

“Wij zitten hier als buurt wel heel dichtbij.”