Gedoe rondom Week van de Lentekriebels, stel jouw vragen in onze live Q&A

'De Week van de Lentekriebels'. Grote kans dat je die term de afgelopen jaren al eens voorbij hebt zien komen. Maar de week gaat ook gepaard met nodige ophef. Want het basisschoolproject, waarin kinderen een eerste kennismaking krijgen met relationele en seksuele voorlichting, kan de voorbije edities op nogal wat weerstand rekenen.

Waar komt alle ophef precies vandaan? Wat houdt de Week van de Lentekriebels precies in? En wat is het belang ervan? Om die vragen te beantwoorden, zendt Omroep Brabant aanstaande maandag 31 maart om 19.00 uur een live Q&A uit (op tv, via de website én onze socials), waarin jij als kijker al jouw vragen kunt stellen.

Presentator Sven de Laet legt ze tijdens de uitzending voor aan Daan van Engelen, programmamedewerker bij Rutgers, en basisschooldirectrice Nicole Degenaar.

Wil jij iets weten over De Week van de Lentekriebels? Benieuwd wat Rutgers precies aanbiedt? Of hoe een basisschool hiermee omgaat? Stuur je vraag in naar [email protected]