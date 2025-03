Dirk (80) stopt bij de politie: 'Ik was graag nog even doorgegaan'

Burenoverlast, diefstallen of brutale babbeltrucs. Zelfs op 80-jarige leeftijd draait politievrijwilliger Dirk van Dellen uit Bosschenhoofd er zijn hand niet voor om. Elke maandag handelt hij met grote toewijding kleine grote zaken van mensen uit de regio Steenbergen af. Toch vindt hij het tijd geworden om te stoppen. Maandag neemt hij afscheid, met pijn in het hart.

Dirk begon, na zijn werkzame leven in de farmaceutische industrie, vijftien jaar geleden als vrijwilliger bij de politie. Aanvankelijk achter de balie van het politiebureau in Oudenbosch. "Dat was om er een beetje in te komen. Tijdens de grote reorganisatie bij de politie in 2013 werd ik snel daarna op meerdere plekken ingezet om de boel draaiende te houden." Voormalig wijkagent Jack Ambags werkte tot voor kort samen met Dirk op het politiekantoor in het gemeentehuis van Steenbergen. "We hebben ruim tien jaar tegenover elkaar gezeten. Dirk is sociaal bewogen, hij neemt ruim de tijd om te luisteren naar de problemen of klachten van mensen. Terwijl wij als politie steeds moeilijker bereikbaar zijn voor burgers, weet hij juist die kloof te overbruggen." De politievrijwilliger is zelf bescheiden over zijn werk. "Ik probeer een lans te breken voor mensen die afhankelijk zijn van onze hulp. Om te voorkomen dat ze naar de verdoemenis gaan, kunnen wij ze doorverwijzen naar professionele hulp. Daarbij gaat het vaak om jonge naïeve mensen maar ook kwetsbare ouderen die niet mondig genoeg zijn."

Dirk en voormalig wijkagent Jack Ambags (foto: Erik Peeters).

Hij geeft een voorbeeld van een melding van een ouder iemand van wie de rollator vernield was. "Dat lijkt voor de buitenwereld misschien een kleinigheid, maar voor de betrokkene is dat echt heel ingrijpend. Wanneer je daar iets in kunt betekenen, geeft dat veel voldoening." Toch herinnert oud-collega Jack Ambags zich ook een aantal hilarische meldingen. Zoals een klacht over zwangere vleermuizen die last hadden van de omgeving. "We dachten dat het een 1 aprilgrap was, maar het bleek echt waar te zijn." Ook bij een zaak waarbij een hond elke nacht stipt om drie uur uit zijn slaap werd gehaald door een egel, bleef Dirk in de plooi. Vaste 'klanten'

Volgens Jack Ambags had Dirk op een gegeven moment zelfs zijn eigen 'klantenkring'. "Mensen die speciaal naar Dirk vroegen, waren teleurgesteld wanneer hij er niet was. 'Dan kom ik maandag wel terug', kreeg ik dan te horen."

Dirk in gesprek met BOA Roosje (foto: Erik Peeters).

Naast zijn werk op het kantoor hield Dirk jarenlang preventiebijeenkomsten in onder meer verzorgingshuizen voor ouderen. "Dat deed ik wel drie tot vier keer in de week. Vooral om de mensen te waarschuwen voor babbeltrucs. Je kunt het niet meten, maar ik denk dat we hierdoor meer ellende hebben weten te voorkomen." Inmiddels heeft BOA Roosje van Oorschot samen met een politiecollega het stokje van de voorlichtingsbijeenkomsten overgenomen. "Ik ga Dirk enorm missen. Gelukkig kunnen we altijd nog terecht bij hem voor tips." Dirk was graag tot volgend jaar januari aangebleven als vrijwilliger. Toch heeft hij nu eerder de knoop doorgehakt: "Je krijgt op deze leeftijd steeds meer te maken met gezondheidsprobleempjes. Bovendien heb ik een grote tuin waarin werk genoeg is. Het is mooi geweest."