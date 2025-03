Aardbeving houdt Bangkok in zijn greep: 'Ik mag mijn huis niet in'

Zuidoost-Azië is vrijdag getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum van de beving ligt in Myanmar, maar de gevolgen zijn ook in Bangkok, duizend kilometer verderop, goed merkbaar. Friso Poldervaart uit Drunen, die een videobedrijf heeft in de Thaise hoofdstad, maakte het van dichtbij mee. "Alles begon te schudden, we renden met z'n allen de straat op. Ook het trein- en metroverkeer ligt plat."

"Rond één uur lokale tijd voelden we ineens hele hevige bevingen", zegt Friso, die aan de telefoon vertelt over het natuurgeweld. "Alles begon te schudden en we zijn naar buiten gerend om te wachten tot het voorbij was. Nu zijn er nog steeds naschokken, dus je mag geen hoge gebouwen in."

"Twaalf kilometer verderop is een gebouw dat in aanbouw was compleet ingestort", weet Friso. De chaos in Bangkok is groot. De NOS meldt dat er minimaal 43 bouwvakkers vastzitten onder het puin van het gebouw.

"Ik ben nu, een paar uur na het gebeuren, nog steeds op kantoor aan het rondbellen of iedereen oké is", aldus Friso. De Brabander die in Thailand woont heeft een stichting die arme mensen in nood helpt, door voedsel en medicijnen in te zamelen. "De meesten zijn gelukkig met de schrik weggekomen. Veel ouderen krijg ik huilend aan de telefoon." Hoeveel doden of gewonden er zijn, is nog niet bekend.

Ook Friso mag zijn huis voorlopig niet in vanwege de naschokken. "Ik woon op de zestiende verdieping. Dat is nu te gevaarlijk. Ik kreeg van iemand die op het moment van de beving in mijn huis was te horen dat er flinke scheuren in de muren zaten en dat er stukken uit het plafond vielen."

Friso Poldervaart raakte als klein jochie in de ban van Thailand. Inmiddels is Bangkok al dertien jaar zijn thuis. Hier werkt hij aan een ongekende missie die meer dan een miljoen levens naar grote hoogten heeft getild. In de Omroep Brabant-serie Vergezocht zocht Martijn van der Sanden hem op . Deze aflevering is te zien op Brabant+.

"Ik zal dus even moeten kijken waar ik de nacht ga doorbrengen", zegt de jonge ondernemer. "Misschien wel op kantoor. Ik moet even kijken of we hier ook andere mensen moeten opvangen die in dezelfde situatie als ik zitten en ook hun huis niet in kunnen."

Cameraman Mike Versteegh uit Helmond is momenteel ook in Bangkok, waar hij verblijft in een deel van de stad met veel toeristen. Hij liep net zijn hotelkamer in toen hij de lampen tegen het plafond zag slaan, zegt hij tegen de NOS. "Mijn vriendin zei dat ze duizelig werd en ik besefte: dit is een heel heftige aardbeving. Alles ging op en neer. Dus schoenen aan en ineens stonden we met het hele hotel op straat."

Volgens Versteegh is de lokale bevolking redelijk in paniek en zeggen zij dat ze nog niet eerder zo'n heftige aardbeving hebben meegemaakt. "De mensen maken zich zorgen omdat er grote risico's zijn vanwege de oude gebouwen in de stad. We mogen het hotel ook nog niet in vanwege mogelijke naschokken." In de omgeving valt de schade mee, voor zover Versteegh kan zien.

Friso tot slot: "Het is een rare situatie. De informatie stroomt mondjesmaat binnen, en een paar uur geleden kon je niet eens bellen. Het houdt iedereen in zijn greep."