Man randt dochter aan in slaapkamer, maar zijn vrouw vergeeft hem

Een dronken vader was alleen thuis met zijn dochter van 12 in Loon op Zand. Hij liep haar kamer binnen en trok haar pyjamabroek naar beneden en zei: 'je wilt toch oudere jongens nemen?'. De dochter begon te schreeuwen, duwde haar vader van haar af en belde in paniek haar moeder. Deze vrijdag, anderhalf jaar later, stond de vader (33) terecht voor poging tot verkrachting.

Op de behandeling van de zaak in de rechtbank in Breda was welgeteld één bezoeker afgekomen. Maar dat was wel zijn eigen vrouw en die was gekomen om haar man te steunen. De man en de vrouw kwamen na de gebeurtenissen op de avond van 28 november 2023 uiteindelijk toch weer bij elkaar. En volgens de officier van justitie mag de man daarom 'in zijn handjes knijpen'. Samen hebben ze twee dochters en de vrouw heeft uit een eerdere relatie ook nog een kind. Met zijn vijven woonden zij in Loon op Zand, maar zo heel normaal ging het er niet aan toe in dat samengestelde gezin. Drank en drugs

De man dronk veel te veel en gebruikte ook veel drugs. Er werd een beeld geschetst van een man die als zzp'er in de bouw een fles whisky op een dag kon leegdrinken en daarbij ook blowde of cocaïne gebruikte. Volgens zijn vrouw veranderde haar man door alcohol en drugs in een duivel. Op 28 november 2023 was het ook weer raak. De vrouw moest haar straalbezopen man ophalen van zijn werk. Eenmaal in Loon op Zand ging de vrouw met twee kinderen friet halen, terwijl haar man en de 12-jarige dochter samen thuis bleven.