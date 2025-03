Varen door het dorp en voetbalveld vol water, allemaal ideeën bij Waterrace

Tien basisscholen in de gemeenten Bernheze, Maashorst en Heusden doen mee aan de eerste Waterrace van Brabant. Een wedstrijd die wordt gehouden in het gebied van waterschap Aa en Maas. Leerlingen verzamelen een maand lang punten door opdrachten uit te voeren waarbij ze slimmer, zuiniger en duurzamer omgaan met water in huis en buiten.

"Bij de Waterrace leren kinderen alles over waterkwaliteit, weersextremen en watergebruik. Ze gaan ook zelf aan de slag om oplossingen te bedenken voor de waterproblemen en onderzoeken het water in de buurt", vertelt Linda van Riel, leerkracht van basisschool De Bolderik in Heeswijk-Dinther. "Deze kinderen kunnen heel goed 'out of the box' denken, dus misschien zitten er wel heel goede ideeën bij voor de toekomst."

Op een tafel in de klas is Luuc met een paar andere kinderen bezig om een nieuwe waterrijke omgeving te bedenken waar ze in de toekomst kunnen wonen. "We willen riviertjes maken tot aan de huizen, dan kun je ook met een boot door het dorp varen", vertelt Luuc, terwijl hij aanwijst hoe het eruit gaat zien. "Hier, in een soort kuil, komt ook een voetbalveld waar water naartoe loopt als het veel regent." Ook aan de andere tafels wordt er flink geknutseld.

Bij een sloot naast de school zijn andere kinderen bezig met het opruimen van rommel en onderzoeken ze hoe troebel het water is. Teun zit op zijn hurken aan de waterkant en meet hoe diep een glimmende schijf nog zichtbaar is in het water. "Tot vijfenveertig centimeter, dat is best helder", concludeert Teun. "Ik zie gewoon de bodem daar", vult Thomas aan.