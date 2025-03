Drie mannen opgepakt na massale vechtpartij op station

De politie heeft drie mannen uit Tilburg opgepakt die te maken zouden hebben met de vechtpartij op het station van Tilburg, afgelopen zondag. Dat laat de politie vrijdag weten. Donderdag is een 21-jarige man aangehouden voor poging tot doodslag, plus een 29-jarige man die verdacht wordt van verboden wapenbezit. Eerder deze week werd de al een andere verdachte in de kraag gevat.

Een van de mannen kwam zondagmiddag uit een trein en begon direct de vechtpartij. Het leek erop dat deze man probeerde te schieten met een vuurwapen, maar het bleef bij dreigen. Op dat moment stond het perron vol met mensen. "Gelukkig is er niet daadwerkelijk geschoten", zegt de politie.

De politie kreeg meerdere meldingen binnen van de vechtpartij tussen mensen op het station. Er werd massaal uitgerukt, onder meer met een helikopter. Vanwege het onderzoek mocht niemand in of uit de trein. In de trein werd niets gevonden en niemand werd aangehouden. Onderzoek

De politie heeft meerdere getuigen gehoord. De arrestaties op donderdag zijn gedaan door gespecialiseerde aanhoudingteams, omdat de mannen vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In een van de huizen werd uiteindelijk een nepvuurwapen gevonden.