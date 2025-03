Tweede dode bij schietpartij Oosterhout, zwaargewonde naar ziekenhuis

Bij een schietpartij in Oosterhout zijn vrijdagmiddag twee mannen overleden. Dat bevestigt de politie. Een derde man is zwaargewond meegenomen naar het ziekenhuis. Er is op twee plekken geschoten op straat: op de Loevensteinlaan en op de kruising tussen de Sint Antoniusstraat en de Sint Paulusweg.

Bij de schietpartij op de Loevensteinlaan waren in ieder geval drie mannen betrokken. Na de schietpartij zijn ze in twee verschillende auto's door de wijk gaan rijden. Alle drie waren ze zwaargewond met schotwonden.

Een auto had twee inzittenden. Een van hen is overleden, de ander is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan niet zeggen hoe het met hem gaat, maar volgens een woordvoerder liep hij 'ernstige verwondingen op door de schietpartij'.

Een andere auto, met één zwaargewonde bestuurder, raakte tijdens zijn vlucht betrokken bij een aanrijding verderop in de wijk. Hij is daar gereanimeerd en overleden.

Veel hulpdiensten

Er is nog niemand opgepakt. Een politiehelikopter cirkelt boven het gebied en een traumahelikopter is geland. De melding van de schietpartij kwam rond tien over vier 's middags binnen. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, zijn massaal aanwezig.

Onrustige sfeer

De sfeer is erg onrustig en emotioneel in het gebied rond de Loevensteinlaan. Volgens ooggetuigen zijn er politiehonden ingezet om mensen uit elkaar te drijven. Agenten dragen een kogelwerend vest.

De politie is op zoek naar meer informatie over de dader. "Geef hulpverleners de ruimte. Heeft u informatie over een mogelijke verdachte? Bel dan nu 112", laat de politie weten.