Lugubere beelden van schietpartij verspreid via socials: 'Verwerpelijk'

Er gaan misselijkmakende beelden van de slachtoffers van de schietpartij in Oosterhout het internet over. Ook Omroep Brabant heeft de filmpjes doorgestuurd gekregen.

In de video kijk je door het kapotgeschoten raam de auto binnen en zie je twee beschoten mannen van heel dichtbij. Een van hen is inmiddels overleden. "Voor de nabestaanden is dit verschrikkelijk", zegt de politie.

Verwerpelijk

"Ik heb de video zelf niet gezien. Maar laat me raden: je ziet twee mannen sterven?" zegt de woordvoerder van de politie. Dat dit soort beelden via sociale media verspreid wordt, gaat hem de pet te boven. "Ik vind het schandalig, voor de nabestaanden is dit echt verschrikkelijk. Dit gedrag is zeer verwerpelijk."

De politie roept op om dit soort beelden nooit te maken. Als het voor hen iets toevoegt aan het onderzoek, is het voor de recherche nog nuttig. Maar dat is hierbij niet het geval. "Dit heeft niks met opsporing te maken, dit is een ziek soort leedvermaak. Uit fatsoen moet je dit nooit doen. En als je ze hebt: verspreid ze niet. Ik kan alleen maar vriendelijk verzoeken om ze niet door te sturen."