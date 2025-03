Turkse en Marokkaanse Nederlander doodgeschoten bij schietpartij

De slachtoffers van de schietpartij vrijdagmiddag in Oosterhout zijn een Turkse en Marokkaanse Nederlander. Dat bevestigen de moskeeën in Oosterhout waar de mannen naartoe gingen.

Een woordvoerder van de Turkse Ahmet Yesevi-moskee vertelt aan Omroep Brabant dat een van de overledenen een bezoeker van de moskee is die regelmatig naar het vrijdagavondgebed kwam.

De woordvoerders kunnen niets vertellen over de achtergrond van de schietpartij. Ook de politie kan of wil daar niets over kwijt.