Onderzoek schietpartij in volle gang, derde slachtoffer vecht voor leven

Het derde slachtoffer van de schietpartij in Oosterhout vecht voor zijn leven, meldt de politie. Het gaat volgens een woordvoerder slecht met de man. Er is nog niet gesproken met het slachtoffer. "Zijn gezondheid gaat nu voor", aldus de woordvoerder. Afgelopen nacht is tot een uur of vijf onderzoek gedaan op verschillende plaatsen. Bij de schietpartij kwamen vrijdag twee mannen om het leven.

Het onderzoek naar de schietpartij van vrijdag in Oosterhout aan de Loevensteinlaan is nog in volle gang. Er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij, daar ligt volgens de politie nu de prioriteit. "We richten ons nu vol op het vinden van de dader of daders. Het is een trieste gebeurtenis, midden op straat, waar veel mensen getuige van zijn geweest."

De politie heeft met veel getuigen gesproken en er zijn camerabeelden opgevraagd. De plaats waar kogelhulzen zijn gevonden is onderzocht, net als de auto waarin twee mannen zaten. Een van hen kwam om het leven, de ander vecht momenteel in het ziekenhuis voor zijn leven. Aan de Sint Antoniusstraat, een eindje verderop in de wijk, vond de politie een slachtoffer zwaargewond in een auto, achter het stuur. De man overleed ter plekke. Ook de plek waar de auto in Teteringen is gevonden, is onderzocht. De politie gaat ervan uit dat deze auto verband houdt met de schietpartij. Geruchten ruzie over drugs

De Telegraaf bracht naar buiten dat de schietpartij mogelijk te maken heeft met een ruzie over drugs. De woordvoerder laat weten dat ook hij de geruchten heeft gelezen. "Het motief is nog onduidelijk. Zulke geruchten worden meegenomen in het onderzoek. We houden alle opties open, het kan ook een zakelijk conflict zijn of een ruzie in de relationele sfeer."