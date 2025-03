Gewonde door ongeval met vier voertuigen, N270 dicht voor onderzoek

Door een ongeluk met vier auto's op de N270 in Deurne is een inzittende gewond geraakt. De persoon is met een ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het is niet bekend of het slachtoffer een man is of een vrouw.

Een van de betrokken voertuigen is een busje, de andere drie voertuigen zijn auto's. Een tweede slachtoffer is in een ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het ongeluk ontstond waarschijnlijk doordat een eind verderop op de N270 een motorrijder met pech op de weg stond. Daardoor was een file ontstaan en moest verkeer op de rem. Het is onduidelijk of de vier voertuigen achter elkaar reden of dat de betrokken automobilisten uit tegengestelde richting zijn gekomen. De N270 tussen Helmond en Deurne is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Alle voertuigen zijn beschadigd en worden door een bergingsbedrijf meegenomen.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink