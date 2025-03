'Dodelijke slachtoffers schietpartij waren vrienden van elkaar'

De Turkse en Marokkaanse Nederlander die vrijdag door een schietpartij in de Loevensteinlaan in Oosterhout omkwamen, waren vrienden van elkaar. Dat zegt Habib Karatas, voorzitter van de Turkse Ahmet Yesevi moskee in Oosterhout, tegen De Telegraaf.

Een van de scenario's waarmee de politie rekening hield, was dat beiden mannen op elkaar zouden hebben geschoten. "Maar dat is zeker niet het geval”, zegt Karatas tegen de krant. "Het slachtoffer met Turkse achtergrond kwam van de kapper en is beschoten door één of meerdere mannen met bivakmutsen. Het slachtoffer met Marokkaanse achtergrond is een meter of twintig verderop ter hoogte van een bakkerszaak onder vuur genomen.”

Een politiewoordvoerder laat weten dat er rekening wordt gehouden dat er meerdere mensen betrokken waren bij de schietpartij. Er is nog niemand aangehouden. "De inzittenden van de auto die we in Teteringen hebben aangetroffen horen tot de verdachten. Of er mannen met bivakmutsen bij het schietincident betrokken waren, zal uit de verklaringen van getuigen moeten blijken.”