Burgemeester spreekt bewoners na schietpartij: 'Hij wil er voor ze zijn'

Burgemeester Gerdo van Grootheest bezoekt zaterdagmiddag buurtbewoners in de wijk Slotjes in Oosterhout. Bij een schietpartij aan de Loevensteinlaan kwam vrijdag een man om het leven. Een stukje verderop in de wijk zat een zwaargewonde man achter het stuur van een auto, hij overleed ter plekke. De schietpartij zorgde voor veel onrust in de wijk.

"De burgemeester is hier om poolshoogte te nemen, om met buurtbewoners in gesprek te gaan en er letterlijk voor ze te zijn", laat een woordvoerder van de gemeente Oosterhout weten.