NAC redt diep in blessuretijd een punt tegen tiental van FC Groningen

NAC Breda heeft in de Eredivisie een thuisnederlaag tegen FC Groningen net weten te voorkomen. De ploeg van coach Carl Hoefkens maakte diep in blessuretijd de 1-1. Clint Leemans maakte de gelijkmaker in de 97ste minuut via een strafschop en wist zo een punt te redden voor NAC Breda. De club heeft inmiddels al ruim twee maanden niet gewonnen in de competitie.

In de eerste helft waren de hoogtepunten schaars. Sydney van Hooijdonk kreeg namens NAC na een klein halfuur spelen een grote kans de score te openen, maar de spits schoot na een voorzet vanaf links van dichtbij over.

'Bredaase' openingstreffer

FC Groningen opende kort na rust de score. Boy Kemper kwam met zijn schoen in het gezicht van Luciano Valente, waarna Mats Seuntjens tegen zijn voormalige club een strafschop benutte: 0-1. Tika de Jonge kon in de 80e minuut de voorsprong verdubbelen, maar hij zag zijn schot worden geblokt door Kemper. De Jonge kreeg kort daarna zijn tweede gele kaart en kon vertrekken. Met een man meer werd NAC gevaarlijker, maar tot doelpunten leidde dat niet. Op de valreep

Groningen leek overeind te blijven, maar kreeg diep in blessuretijd door ingrijpen van de VAR een strafschop tegen na hands van Jorg Schreuders. Clint Leemans scoorde vervolgens de 1-1 voor de Bredanaars. FC Groningen steeg dankzij het gelijkspel naar de achtste plaats met 32 punten. NAC Breda is elfde met 30 punten. NAC, dat een wedstrijd meer speelde dan Groningen, won op 19 januari voor het laatst een competitiewedstrijd.