Stad kleurt rood door enorme sfeeractie PSV-fans voor topper tegen Ajax

De selectie van PSV werd zaterdagavond getrakteerd op een enorme sfeeractie van de supporters. Op het Trudoplein in Eindhoven werd de bus opgewacht door zo'n 1.500 supporters. Wat volgde was een enorme hoeveelheid vuurwerk en fakkels om de ploeg van Peter Bosz succes te wensen voor de topper tegen Ajax zondagmiddag in het eigen Philips Stadion.

Op het Trudoplein stond het al twee uur voordat de spelersbus langskwam vol PSV-supporters. Er werd gezongen en vuurwerk afgestoken. Maar dat was nog niets vergeleken met toen de bus uiteindelijk rond kwart voor acht voorbij kwam.

Er werden zo massaal vuurwerk en rode fakkels afgestoken, dat de rook zo dik was dat je volgens onze correspondent bijna geen hand meer voor ogen zag. Ook vanuit de lucht was de rode gloed boven het Trudoplein vanuit alle flats in Eindhoven duidelijk te zien.

Zeer lokale mistbui door al het vuurwerk en al de fakkels die werden afgestoken (foto: SQ Vision).

Voor PSV is het zondagmiddag om kwart voor drie erop of eronder. De Eindhovenaren moeten in eigen huis winnen om nog een een reële kans te maken op de landstitel. De Amsterdammers hebben nu zes punten voorsprong op PSV. Als de Eindhovenaren verliezen worden het er negen, maar bij winst slechts drie. Een eventuele overwinning biedt zeker geen garanties op de titel voor PSV, maar de druk zit er dan wel weer op bij Ajax. Nu kunnen de Amsterdammers zicht twee uitglijders veroorloven, zelfs als de ploeg van Peter Bosz alles wint. Al heeft PSV wel een veel beter doelsaldo, dus een gelijke stand in de competitie is in het nadeel van Ajax. De supporters van PSV maakten in ieder geval duidelijk volledig achter hun club te staan, maar verwachten zondagmiddag wel een ploeg die voor elke centimeter strijdt en de drie punten in Eindhoven houdt.

Massale support op het Trudoplein voor PSV in aanloop naar de topper tegen Ajax (foto: SQ Vision).

Foto: SQ Vision

De spelersbus verdwijnt haast tussen de supporters en het vuurwerk (foto: SQ Vision)