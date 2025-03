112-nieuws: man ernstig verbrand • dronken man met vals rijbewijs

10.38

De brand in Nuland woedt in Villa Maasdonk. Dat is een voormalig klooster uit 1913 dat na een grondige verbouwing een evenementenlocatie is geworden. In het pand zit ook een woonwinkel. Uit voorzorg is een nabijgelegen verzorgingstehuis ontruimd, de bewoners worden in de buurt opgevangen.

