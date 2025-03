Bloedsnelle en peperdure Porsche crasht langs snelweg en is total loss

Een automobilist is zondag op hoge snelheid met een peperdure Porsche gecrasht langs de A4 bij Woensdrecht. De bestuurder vloog de berm in op de snelweg van Antwerpen richting Bergen op Zoom, vlak bij knooppunt Markiezaat. Volgens de politie is de automobilist niet gewond geraakt.

De brandweer, politie en ambulance rukten uit voor het ongeval. Het gaat om een auto van een Belgisch autoleasebedrijf. Aan de auto is te zien dat de bestuurder goed weg is gekomen. Dat valt niet zeggen van de auto. Beide voorwielen liggen eraf, de airbags zijn uitgeklapt, het dak is opengeknipt en de voorbumper is volledig verdwenen. De Porsche is zeer waarschijnlijk afgeschreven.