Fatale schietpartij heeft impact op kinderen, school stuurt brief

Het Mgr. Frencken College in Oosterhout heeft een brief naar alle ouders gestuurd over de dodelijke schietpartij van afgelopen vrijdag. De school zegt daarin dat kinderen die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben, maandag op school worden opgevangen. "We zullen de komende tijd op school extra in de gaten houden of het goed gaat met alle kinderen", schrijft rector Rob Schuurmans.

Het Mgr. Frencken College is vlak bij de plek waar vrijdag twee mannen zijn doodgeschoten en een man gewond is geraakt. Sommige kinderen zijn getuige geweest van de schietpartij en van de onrust die daarop volgde. "De gebeurtenis kan ook effect hebben op de leerlingen van onze school."

Daarnaast gaan er op social media heftige filmpjes rond die kinderen misschien gezien hebben. "Mocht u het gevoel hebben dat uw kind extra aandacht of ondersteuning nodig heeft, dan willen we u vragen dat aan de mentor of coach door te geven. We kunnen er dan voor zorgen dat deze kinderen maandag op school worden opgevangen", schrijft Schuurmans. Handleiding over crisissituatie

Net als het Mgr. Frencken College willen ook andere scholen uit de buurt hun leerlingen hulp bieden. In samenwerking met de gemeente en de GGD is er een handleiding gemaakt over hoe scholen het best met deze crisissituatie om kunnen gaan. Een woordvoerder van de gemeente Oosterhout liet weten dat het aan de scholen zelf is wat ze met de handleiding doen. "Een aantal scholen heeft aangegeven extra hulp te willen, met deze scholen staan we in contact en kijken we wat er de komende dagen nodig is."