Man ernstig verbrand na ongeluk en met traumaheli naar brandwondencentrum

In een flatgebouw aan de Korfakker in Eindhoven is zondagavond een man zwaargewond geraakt na een ongeluk met brandbare vloeistof. Het slachtoffer is met een ambulance naar een veld in de buurt gebracht aan de Gibeonstraat. Daar landde traumahelikopter om hem te helpen en naar het brandwondencentrum te vliegen. De man zou in kritieke toestand verkeren.

Vermoedelijk heeft een schoonmaakmiddel zoals wasbenzine of terpentine vlam gevat. De man raakte deels verbrand, maar wel zo ernstig dat voor zijn leven gevreesd wordt.

Traumahelikopter

Er kwamen meerdere ambulances om het slachtoffer te helpen. De man is later op het veld waar de traumahelikopter is geland nog enige tijd behandeld door de trauma-arts, voordat hij werd overgevlogen naar het brandwondencentrum in Rotterdam.

Foto: Persbureau Heitink

Dat een volwassen slachtoffer in de traumahelikopter wordt meegenomen, is uitzonderlijk omdat er niet veel ruimte is om iemand tijdens de vlucht te behandelen. Veel bekijks

De inzet van alle hulpdiensten trok veel bekijks in de wijk. Het kostte de politie de nodige moeite om iedereen op afstand te houden

Foto: Persbureau Heitink.