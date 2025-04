Militairen trainen aanval in Duits oefendorp: 'We zijn gereed'

De grootste militaire oefening van het jaar is begonnen voor de kazerne in Oirschot. In de duisternis van de dinsdagochtend reden de eerste colonnes het kazerneterrein af. De uittocht duurt uren. Ze gaan naar Duitsland. Onderweg krijgen ze gezelschap van militairen van de artillerie, genie en luchtafweer. Na een rivieroversteek voeren ze in Duitsland een aanval uit in een oefendorp. Met doden en gewonden. Zogenaamd dan. Maar het gaat er nog realistischer aan toe dan de vorige keer.

"We hebben twee doelen voor ogen", zegt generaal Gert-Jan Kooij. "Laten zien dat we gereed zijn. Aan de bevolking en aan de tegenstander. We laten zien dat we zo goed zijn dat Poetin er niet aan begint. Het andere doel is nieuwe dingen proberen, blijven ontwikkelen". Dat eerste doel lijkt al geslaagd, nog voor de start van de oefening. Het zijn ongewone beelden. Vele honderden meters lang zijn de opgestelde colonnes met pantserwagens op het kazerneterrein van Oirschot. Tot zover het oog reikt. Boxers met blauwe vlaggen en machinegeweer bovenop. Soms een Fennek-verkenningswagen er tussendoor, Bushmasters en Scania-trucks. Alles gaat mee. Containers en aanhangers, maar ook rollen prikkeldraad. Rondom de pantserwagens wemelt het van de mannen en vrouwen in groene uniformen, bepakt en bezakt. Dozen met water van rantsoenen verdwijnen in de buik van de gepantserde voertuigen die staan opgesteld.

Boxers achter elkaar opgesteld (foto: Willem-Jan Joachems)

De grote colonnes legervoertuigen doen herinneren aan een ver verleden, toen de Koude Oorlog nog woedde en het westen tegenover het oosten stond. Wij tegen de Russen. Net zoals nu weer. "Ik ben opgegroeid in een wereld van vrede, velen van ons. Of dat nog lang voortduurt, daar ben ik niet meer zo zeker van," zegt generaal Kooij. Hij is commandant van de 13 Lichte Brigade in Oirschot en schetst de situatie. "We zien al een paar jaar loopgraven en tanks in Oekraïne. En op meer plekken zulke oorlogsomstandigheden. De wereld staat in de fik."

Daarom is de oefening Bastion Lion bedacht. Vorig jaar deed Oirschot ook al mee aan de grootste NAVO-oefening sinds het einde van de Koude Oorlog. Nu is de Oirschotse bijdrage nog groter als je kijkt naar het aantal voertuigen. 1800 gevechtswagens en ander materieel tegen 1000 vorig jaar.

Logo van de oefening op uniform van een van de militairen (foto: Willem-Jan Joachems)

De twee gevechtseenheden van Oirschot zijn samen goed voor 1200 militairen. Tel daarbij ook op de ondersteunende eenheden, zoals bevoorrading, de medische units en 135 militairen van de kazerne in de Peel. Die zorgen voor de luchtverdediging. De genie uit Vught levert de pontons waarmee ze rivier De Elbe oversteken. Duitsers

Artillerie uit 't Harde, een kleine Belgische eenheid. Ze trekken mee naar het oefengebied. In Duitsland voegt een Duits gevechtsbataljon zich bij de brigade. En dan kom je uit op 4000 militairen. In militaire termen is dat een 'medium-brigade' die zelfstandig kan opereren. De voertaal is Engels. "We zaten lang op missies in Irak en Afghanistan. Dit soort oefeningen hebben we lang niet gedaan. En we gaan ze voortaan jaarlijks doen", zegt kolonel Ron Sensen van de Koninklijke Landmacht. Tweehonderd drones gaan ook mee. Ze zijn de ogen van de infanterie. Een dag voor vertrek wordt nog een drone getest. Ze zoeven bijna onzichtbaar boven de colonnes. "Artificial Intelligence, drones, robots en ook gewone mobieltjes. Dat is het vernieuwende dat we inzetten", zegt Sensen.

Militaire drone nog even uitgetest in Oirschot kort voor vertrek (foto: Willem-Jan Joachems)

De brigade zet koers naar een Duits oefenterrein met oefendorp en daar voeren ze een aanval uit. Speciaal aan de oefening is dat er zogenaamd doden en gewonden gaan vallen. Niet echt natuurlijk maar wel zo realistisch mogelijk, legt kolonel Sensen uit. "We oefenen met slachtoffers die op de plek zelf vallen. De terugkeer van lichamen. De logistieke steun. Het militair ceremonieel. We willen gewoon weten of onze medische ketens robuust genoeg zijn." Niet alles oefenen ze in het echt. Een deel is op afstand, virtueel op papier, aan een bureau en op de computer. Op 17 april keren de eenheden alweer terug in Oirschot. Gewoon veilig en wel, maar op papier dus wel met 'casualties'. Of de landmacht die aantallen doden en gewonden bekend gaat maken? "Nee, we houden die cijfers voor onszelf, op een interne evaluatie. De gevechtsverliezen worden niet gedeeld", zegt Sensen.

De militairen van Oirschot vroeger en nu De 13 Lichte Brigade zit op de Generaal-majoor De Ruyter-Van Steveninck kazerne in Oirschot. Het is de grootste landmachtkazerne van het land met zo'n 3000 werknemers. Het is een lichte brigade en dat betekent dat ze rijden met snelle voertuigen met wielen, dus zonder rupsbanden. Sinds 2023 is de brigade onderdeel van de 10e Duitse pantserdivisie. De brigade bestaat uit twee gevechtsbataljons. 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Dat is de opvolger van de Prinses Irene Brigade. Die werd in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland opgericht en hielp mee aan de bevrijding van Europa. Onder leiding van de commandant die de naam gaf aan de huidige kazerne. Na opheffing in 1945 werd een nieuw regiment opgericht dat de tradities en het vaandel overnam. Zo staat er op dat vaandel ook 'Tilburg 1944'. Aan hun vlag zitten banden die herinneren aan de missies op de Balkan en in Uruzgan. Daarnaast is er het 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers. Die eenheid is opgericht in 1813. Ze hebben op hun vaandel 'Waterloo' staan en ook 'Uruzgan'. Verder is er nog het 42 Brigadeverkenningseskadron Huzaren van Boreel. De kazerne in Oirschot heeft diverse specialistische eenheden.