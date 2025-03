Jacqueliena (60) bijna doodgestoken door buurman: jaren cel en tbs geëist

Een burenruzie in Helmond liep in 2023 zo uit de hand, dat de toen 60-jarige Jacqueliena bijna overleed aan de gevolgen van een steekpartij. Haar Syrische bovenbuurman Subhi Al H. (34) werd meteen na de steekpartij opgepakt voor poging tot doodslag. Maandag in de rechtbank ontkende hij elke betrokkenheid, maar justitie eiste drie jaar cel én tbs met dwangverpleging.

Het was heel warm op die bewuste 23 juni. De buurvrouw lag te zonnen in de tuin van haar benedenwoning in de Trompstraat in Helmond. Ze had op dat moment al langere tijd ruzie met haar bovenbuurman, Subhi Al H., vooral over geluidsoverlast. "Hij draaide midden in de nacht Arabische muziek, gebruikte mijn tuin als asbak en hij piste vanaf zijn balkon in mijn tuin", vertelde Jacqueliena eerder aan Omroep Brabant.

Het was de hele ochtend welles tegen nietes in de rechtszaal in Den Bosch. Volgens Subhi Al H. heeft iemand anders zijn toen 60-jarige onderbuurvrouw vijf keer gestoken. Maar volgens de officier van justitie is er juist heel wat bewijs dat aantoont dat de Syriër, die al bijna acht jaar in Nederland woont, zijn buurvrouw wel degelijk bijna heeft gedood.

Al H. sprong vervolgens volgens de officier van het balkon naar beneden en stak de vrouw vijf keer in haar bovenlijf. Dat verklaarde ze ook tegen de politie. En een andere buurman had Al H. spullen zien gooien en naar beneden zien klimmen. Toen die buurman naar beneden ging, trof hij de onderbuurvrouw hevig bloedend aan.

Afdruk op glazen bol Glashelder, volgens de officier van justitie. Volgens hem riep de bovenbuurman ook ‘Ik maak je dood’. Op een mes in het huis van de Syriër zaten weliswaar geen sporen, maar op diens arm, op de balkonspijlen en in zijn appartement werd bloed van de onderbuurvrouw gevonden. Op de glazen bol zat een afdruk van zijn handpalm.

Volgens Al H. zou een andere persoon de buurvrouw hebben gestoken. Maar dat achtte de officier van justitie onmogelijk. “Die persoon zou dan op uw balkon zijn geklommen, daar spullen hebben gegooid en weer naar beneden zijn geklommen om te steken? En daarna weer naar boven geklommen om daar in rook op te gaan?”, verwonderde hij zich. “En dat terwijl u thuis was?”

Psychisch onderzocht

Al H. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij lijdt aan schizofrenie en last heeft van waanbeelden en stemmen in zijn hoofd. En die stoornissen leiden tot angst en boosheid en problemen om zijn emoties in bedwang te houden. Zeven jaar geleden werd hij al opgenomen bij de GGZ vanwege stoornissen en een trauma dat hij opliep in Syrië en dat tekent eigenlijk ook zijn hele verblijf in Nederland de afgelopen jaren.

Er waren vaker incidenten waarvoor hij ook werd veroordeeld. De ruzie met de buurvrouw kwam dan ook niet uit de lucht vallen. De wijkagent en de woningbouw wisten er blijkbaar ook geen raad mee, maar hadden waarschijnlijk ook geen idee dat het zo uit de hand zou gaan lopen.

Subhi Al H. en zijn advocaat verzetten zich flink tegen de geëiste tbs met dwang. Ze willen vrijspraak, omdat Al H. ontkent, maar als hij dan toch veroordeeld zou worden, dan zonder tbs met dwang en liever zorg op een andere manier. Dat heeft in het verleden ook goed gewerkt, zo werd bepleit.

Slachtoffer niet aanwezig

De onderbuurvrouw was niet aanwezig in de rechtszaal. Zij werd vertegenwoordigd door een advocaat, die namens haar ruim 23.000 euro schadevergoeding eiste. Ze is inmiddels verhuisd uit de Trompstraat.

De rechtbank doet op 14 april uitspraak in deze zaak.