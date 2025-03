'Harde klap', moskeeën steunen families na dodelijke schietpartij

De familie van het Turks-Nederlandse slachtoffer van de fatale schietpartij in Oosterhout kan nauwelijks bevatten wat er vrijdag is gebeurd. Dat zegt Habib Karatas, voorzitter van de Turkse moskee in die stad. Hij ging op bezoek bij de moeder van het 32-jarige dodelijke slachtoffer uit zijn gemeenschap. "Het is een harde klap." Ook in de Marokkaanse moskee werd stilgestaan bij de slachtoffers van de schietpartij.

Samen met de imam ging Habib Karatas naar de moeder van het slachtoffer uit zijn gemeenschap. Hij wilde namens de Turkse moskee Ahmet Yesevi steun betuigen. "Een jonge gast van 32. Dat is een harde klap. Het is heel zwaar", zo blikt hij maandag terug op het bezoek. "Heel de familie was in het huis. Zijn moeder kan het nog niet verwerken, dat heeft meer tijd nodig", denkt Karatas. "Het lichaam is nog niet vrijgegeven door de politie", zegt Karatas ook. Dat zou volgens hem snel gaan gebeuren. "Dan kunnen wij een rituele bewassing en verplaatsing plannen. Hij wordt in Nederland begraven", vertelt hij. Bij de schietpartij in Oosterhout kwamen twee mannen van 32 uit Oosterhout om het leven. Het derde slachtoffer van de schietpartij vecht voor zijn leven in het ziekenhuis, zo is de laatst bekende informatie. Ook hij komt uit Oosterhout en is 25 jaar. Eerder lieten moskeeën in Oosterhout al weten dat de twee dodelijke slachtoffers een Turkse en een Marokkaanse Nederlander zijn. De mannen bezochten de moskeeën daar regelmatig.

Aangepast gebed

De Marokkaanse moskee Almohsinin paste vrijdagavond het gebed aan tijdens de ramadan. "Woorden schieten te kort", vertelde de voorganger van het gebed. "Met pijn in ons hart staan we hier vanwege een aangrijpende gebeurtenis. Een jong leven uit onze gemeenschap is ons ontvallen. Dit is een beproeving voor de familie." Hij bad voor genadigheid voor de overledenen en hoopte snel op duidelijkheid. Het gebed was live te volgen via Facebook. Ook werd gebeden voor het derde slachtoffer. Dat zou volgens de voorganger van het gebed een neefje van het dodelijke slachtoffer zijn. De Oosterhoutse burgemeester was te gast in de moskee om respect te betuigen. "Laten we elkaar vasthouden en vooral de rust bewaren", zo riep Gerdo van Grootheest voorafgaand aan het gebed op.

Het gebed vrijdagavond in de Marrokaanse moskee Almohsinin.