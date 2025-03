Lekkerste Brabantse worstenbroodje, met chirurgische precisie aan de bak

De titelstrijd voor het lekkerste Brabantse worstenbroodje is maandag in de beslissende fase beland. Thuisbakkers, studenten en ook de professionals bakken in de keuken van scholengemeenchap De Rooi Pannen in Eindhoven hun ultieme finale-worstenbroodjes. Sommigen doen dat met bijna chirurgische precisie.

"Elke gram zout meer of minder geeft een andere smaak aan het worstenbroodje", zegt Gerrit van Oorschot uit Best. "Ik zit dit jaar voor de vierde keer in de finale. Vorig jaar was ik derde en ik hoop deze keer hoger te eindigen." Elk jaar leert hij weer nieuwe dingen om zijn worstenbroodje beter te maken. Vroeger deed hij er altijd een heel ei in, maar nu alleen de eidooiers. "Want het eiwit geeft geen smaak en in de eidooier zit juist veel smaak", legt hij uit. Gerrit is 76 jaar en zijn grote droom is nog altijd om ooit het lekkerste Brabantse worstenbroodje te maken.

"Ons worstenbroodje heeft als het goed is een heel mals kontje."

Als Dennis Swaanen zijn eerste proefplaat met worstenbroodjes uit de oven haalt, kijkt hij eerst naar de kontjes van zijn broodjes. "De kleur is al goed en ons worstenbroodje heeft als het goed is een heel mals kontje", zegt Dennis lachend. "Dit broodje ziet eruit als een pareltje. En dat die eerste hap niet droog is, maar mals, is wat ons onderscheidt." Het recept van Dennis is echt een familierecept. "Mijn opa is er niet meer, ik ben de vierde generatie in het bedrijf en bovendien bestaan we dit jaar honderd jaar. Daarom is het echt een eer om hier te staan. Opa Jan zou supertrots zijn als hij me hier zo zag staan."

Djorn van Werde uit Heeze doet ook al een paar jaar mee in de finale van het lekkerste worstenbroodje. "Ik train het hele jaar door, oefen heel veel en zo hoop ik telkens een stapje beter te worden. Eerst had ik allemaal kromme broodjes, maar nu beginnen ze steeds rechter te worden", zegt hij tevreden. "Het is gewoon een kwestie van heel veel doen, zodat je hier zonder spanning kunt bakken en de broodjes recht en lekker uit de oven komen, want ze moeten niet alleen goed smaken, maar er er ook goed uitzien."

Djorn probeert zijn worstenbroodje zo recht mogelijk te maken (foto: Jan Peels).

Jaarlijks worden er zo’n vijfentwintig miljoen worstenbroodjes gegeten. Uit dat aantal blijkt wel dat de traditie nog springlevend is. Het Brabantse worstenbroodje bestaat uit een rolletje gekruid gehakt, omwikkeld met wit brooddeeg. Elke slager heeft zijn eigen recept om het gehakt te kruiden en elke bakker bakt het broodje op zijn eigen manier. Naast tien professionele worstenbroodbakkers zijn er ook vijf thuisbakkers en vijf mbo-studenten die allemaal in hun eigen categorie strijden om de hoofdprijs.

"Echt buiten de gebaande paden. Dat vind ik het allermooist."

Naast het traditionele worstenbroodje met gekruid gehakt, worden woensdag bij de prijsuitreiking ook het lekkerste Brabantse vegan worstenbroodje en het meest innovatieve Brabantse worstenbroodje gekeurd. "Dat laatste broodje kan werkelijk van alles zijn, zolang je er maar een worstenbroodje in herkent", vertelt juryvoorzitter Danny Jansen enthousiast. Hij noemt het voorbeeld van een worstenbroodje 'aangekleed' met kaas en truffel, maar ook een Aziatische smaak behoort tot de mogelijkheden. "Echt buiten de gebaande paden. Dat vind ik het allermooist", zegt de juryvoorzitter.

Vegan worstenbroodjes (foto: Jan Peels).