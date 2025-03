Imkers willen Aziatische hoornaar stoppen: 'Hier niet welkom'

Alle dieren mogen er zijn, zou je denken. Maar de Aziatische hoornaar hebben we in Nederland liever niet. Reden: deze hoornaar eet heel veel andere insecten op, zoals de honingbijen van bijenhoudersverenging Sint Ambrosius in Reusel-De Mierden. De vereniging begint maandag met het uitdelen van vallen in het dorp. Zo hoopt ze de snelle opmars van de Aziatische hoornaar daar te stoppen.

“Het is echt geen leuk beest", zegt Peter Lauwers van bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius terwijl hij een dode hoornaar laat zien. Een flink insect inderdaad, zwart en lichtbruin van kleur, maar het is een koningin, die zijn altijd groter.

Volgens de vereniging kan de hoornaar zich snel vermenigvuldigen. “Een nest kan een jaar later wel zeven nesten voortbrengen”, zegt Lauwers. “Als we niks zouden doen, zouden we over een paar jaar misschien wel duizenden nesten hebben.” De hoornaars in een nest kunnen volgens Lauwers wel 15 kilogram aan andere insecten eten. De hoornaar zou alles gaan overheersen. De vereniging vond vorig jaar al 25 nesten in de omgeving.

“In Frankrijk heb je zelfs hele gebieden waar geen honingbij meer is", zegt Wim Mariën, ook van de bijenvereniging. “Daar heb je alleen nog maar de hoornaar.” De hoornaar is volgens de bijenvereniging per ongeluk geïmporteerd en aan een opmars in Europa bezig. In Brabant zou er in de ogen van de bijenvereniging méér gedaan moeten worden om dat te stoppen.

Wim Walen uit het dorp wil wel meedoen en neemt maandag de eerste val in ontvangst. In zijn achtertuin heeft hij al regelmatig Aziatische hoornaars gevangen. “Ik heb rottend fruit in mijn vogelkooi in de achtertuin liggen", zegt hij. “Dat is om fruitvliegjes aan te trekken voor de vogels. Maar de hoornaar komt er ook op af.” Ook op de fruitboom, met name het zoete fruit, is de hoornaar dol.

De val bestaat uit een plastic bak met lokvloeistof. Die bestaat voor een deel uit alcohol, zoals wijn en bier. En er zit suikerwater in. “De meeste andere insecten lusten geen alcohol, alleen de hoornaar komt erop af", zegt Wim Mariën. “Het gat waar de hoornaar doorheen vliegt, kan hij niet meer terugvinden. “Het is ook niet een heel intelligent dier,” zegt Mariën. “Andere insecten die erin vliegen, kunnen hun weg naar buiten wel weer vinden.” Gevangen hoornaars worden in de vriezer gezet. “Dan is het meteen gedaan.”

De bijenvereniging hoopt door het uitdelen van meer dan honderd vallen de opmars van de hoornaar in Reusel-De Mierden tegen te houden. Maar of dat gaat lukken, is pas later in het jaar bekend. De nesten van de Aziatische hoornaar zijn in de herfst te zien. “Het gaat er nu om dat we de koninginnen vangen", zegt Peter Lauwers. “Als je die vangt kan er geen nieuw nest begonnen worden en kunnen nesten zich ook minder vermenigvuldigen.”

Overigens is de hoornaar volgens de bijenvereniging in principe niet meteen agressief naar mensen toe: “Tenzij mensen te dicht bij het nest komen, dan kunnen ze wel gaan aanvallen.” Het is volgens de bijenvereniging altijd belangrijk om rustig te blijven en geen snelle bewegingen te maken bij nesten of bijenkasten. Overigens is het belangrijk de Aziatische hoornaar niet te verwarren met de Europese hoornaar. Die laatste is nóg een stukje groter, maar minder schadelijk, zegt de bijenvereniging.