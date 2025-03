Automobiliste rijdt 71-jarige vrouw dood in Vught, taakstraf geëist

Tegen een vrouw (31) uit Vught is maandag voor de rechtbank in Den Bosch een taakstraf van 200 uur geëist. De vrouw reed in november 2023 een 71-jarge vrouw aan op een zebrapad in Vught. Het slachtoffer overleed de volgende ochtend aan haar verwondingen.

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje zo bleek maandag maar weer eens. Iedereen maakt het wel eens mee: het is druk, donker, het regent en je ziet even iets over het hoofd. De 31-jarige vrouw uit Vught overkwam dit op 21 november 2023. Ze reed aan het einde van de middag met haar dochtertje achterin richting haar vader, de opa van haar dochter. Vanaf de Laagsraat in Vught reed ze de rotonde driekwart over om af te slaan naar de Kempenlandstraat.

Het was dus druk en donker en het regende. De vrouw sloeg de Kempenlandstraat in, maar zag daarbij een 71-jarige vrouw over het hoofd. Zij liep daar met haar hond op het zebrapad. De verwondingen van de vrouw leken aanvankelijk mee te vallen, maar ’s nachts gingen alle alarmbellen af. Er bleken bloedingen en zwellingen in haar hoofd te zijn ontstaan en de volgende ochtend overleed de vrouw alsnog.