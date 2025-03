Noodkreet om vochtig schoolgebouw: 'Haaruitval, astma en hoofdpijnklachten'

Docenten van basisschool 't Slingertouw in Eindhoven klagen over hoofdpijn, haaruitval en last van astma. Het zou kunnen komen door het deels ondergrondse schoolgebouw, denken ze. In het gebouw van de locatie Waterrijk in de wijk Meerhoven zijn al langer veel vochtproblemen, met natte vloeren vol schimmel. Er hangt hierdoor een vieze lucht in de school. Dat blijkt uit een recente brandbrief van docenten en ouders van de medezeggenschapsraad van de school. In de noodkreet vragen ze de gemeenteraad van Eindhoven zelf te komen kijken.

Het gebouw van de gemeente is slechts dertien jaar oud. Vijf jaar na de bouw, in 2016, moesten de kinderen door vochtproblemen tijdelijk naar noodlokalen op een andere locatie. Omroep Brabant berichtte er destijds al over . De vochtproblemen zijn ontstaan door constructiefouten die bij de bouw zijn gemaakt.

Het lege gebouw werd aangepakt. "Sinds we terug zijn komt het vocht vooral door de vloer. Het linoleum trekt open, schimmels komen door de kieren en naden naar boven", zo staat in de brief die docent Maarten Kock naar de gemeenteraad stuurde. "De meeste aannemers nemen de klus niet aan omdat het probleem te groot is en de laatste aannemer kon ook geen garanties afgeven over de aangebrachte verbeteringen."

Contact met de GGD

Een woordvoerder van de gemeente Eindhoven laat weten dat de vochtproblematiek bij de gemeente bekend is. “Ons belangrijkste uitgangspunt is uiteraard dat kinderen en leerkrachten op een veilige en gezonde plek naar school en naar hun werk kunnen”, zo laat hij weten. “Er is contact met de GGD die ons adviseert. De GGD is op locatie geweest en heeft aangegeven dat de school veilig is voor gebruik.”

Maar daar zijn de docenten en ouders van de school niet gerust op. “Ondanks dat de GGD het gebouw heeft goedgekeurd, zijn wij zeer bezorgd." Over klachten van kinderen wordt in de brief niets gezegd. Wel over die van docenten. "Bovendien hebben we al collega’s gehad die met vreemde klachten te maken hebben gehad zoals haaruitval en hoofdpijn. Het is niet bewezen dat de klachten hierdoor komen, maar opvallend is het voor ons wel", staat er in de brief. "Daarnaast hebben we een collega met astma die echt last krijgt als ze hier werkt en liever boven de grond zit. Het gebouw is namelijk onder de grond gebouwd. De GGD heeft aangegeven dat astmatische klachten inderdaad erger worden in dit gebouw.”

Onderzoeken

De docenten en medezeggenschapsraad willen een oplossing zodat de problemen niet steeds terugkomen. Ze geven aan dat er regelmatig mensen van bouwbedrijven en van de gemeente komen kijken, maar dat het niet wordt opgelost. De woordvoerder van de gemeente Eindhoven belooft beterschap. "De laatste onderzoeken zijn nu afgerond en de resultaten zijn geanalyseerd." Er wordt nu gekeken welke oplossingen en vervolgstappen er zijn. "Daar kunnen we nu verder nog geen uitspraken over doen."

De schrijvers van de brandbrief willen niet langer wachten en roepen de gemeenteraad op om langs te komen. "Wij nodigen jullie van harte uit om met eigen ogen te komen kijken waar wij, met alle kinderen, dagelijks in werken. We hopen dat deze brief bijdraagt aan een echte en snelle oplossing voor het gebouw waarin wij dagelijks moeten werken."

De directeur heeft de brief niet ondertekend. Hij was maandag niet bereikbaar voor een reactie.