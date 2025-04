Aanslag verwoestte viswinkel van Mohamed, maar hij hoort niets van politie

Mohamed Bittich van viswinkel Het Goudvisje in Breda is boos op de politie. Zijn zaak werd vorig jaar op 21 augustus verwoest door een aanslag, maar de dader is nog altijd niet gevonden. "Ik wil de schade verhalen, maar ze staan mij niet eens te woord", zegt de eigenaar van de vishandel die binnenkort een herstart maakt als visrestaurant.

Tot zijn frustratie weet Mohamed nog altijd niet wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. "Mijn hele zaak was total loss en de politie laat helemaal niets weten", vertelt hij. "We zijn nu een half jaar verder en ik wil heel graag weten hoe het met het onderzoek staat. Of ze al een dader op het oog hebben. Maar ze staan mij gewoon niet te woord. Het is echt heel triest, want ze drukken me gewoon weg als ik bel."

Mohamed Bittich staat op een ladder met een grote boor in zijn handen. De eigenaar van de viswinkel is beveiligingscamera's aan het ophangen. En nee, dat doet hij niet omdat er vorig jaar een aanslag op zijn zaak was. Die hingen er toen ook al, maar toch zorgden een explosie en daaropvolgende brand voor een verwoeste voorgevel en inboedel.

De eigenaar van Het Goudvisje vindt het een rare gang van zaken. "We zijn hier in het centrum van Breda en er hangen heel veel camera's. Daar moet toch iets op te zien zijn. Ik wil weten wie de dader is, zodat ik de schade kan verhalen."

Volgens de politie is er een aantal maanden geleden nog wel contact geweest. "Er is in de tussentijd geen update te melden en dus ook geen contact benodigd", laat een woordvoerder weten. "Er is voor nu weinig tot geen opsporingsindicatie in dit onderzoek meer, maar als er nieuwe informatie zich aandient, gaan we daar uiteraard mee aan de slag."

Het Goudvisje ziet er inmiddels weer hartstikke strak en nieuw uit. Met hulp van de huisbaas en crowd funding heeft Mohamed zijn zaak een half jaar na dato weer helemaal opgebouwd. Hij heeft veel zin in de herstart, maar er is ook onzekerheid.

"Het probleem is dat ik nog steeds niet weet wie het heeft gedaan", zegt hij. "Of waar ik het moet zoeken. Ik weet echt niet waar het aan ligt, maar je bent toch bang dat het iets persoonlijk is. Stel dat ze erachter komen waar ik woon. Ik heb een vrouw en een kind, en dan is het niet niks hoor. Ik wilde eigenlijk stoppen, maar de mensen om mij heen hebben mij er doorheen gesleept. Laat je niet kapot maken, zeiden ze.