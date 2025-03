Dieven slaan juwelierszaak kort en klein en verdwijnen met de buit

De politie is op zoek naar drie mannen die een juwelierszaak in Breda hebben beroofd. Op beelden die de politie maandag deelt in het tv-programma Bureau Brabant is te zien hoe de dieven in het holst van de nacht de deur van de zaak openrammen, waarna ze met grote voorhamers de zaak aan diggelen slaan.

In de nacht van 3 op 4 december rond kwart voor vijf dringen de dieven de zaak in het winkelcentrum Hoge Vucht binnen. Vervolgens slaan ze alle vitrines kapot en grijpen ze juwelen en sieraden. De beroving is goed voorbereid, wat onder meer blijkt uit de dekbedhoezen die de daders mee hebben genomen. Die stoppen ze vol met hun buit.