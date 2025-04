Dubbele aanslag op bakkerij, politie zoekt man met witte duiven op trui

De politie heeft nog geen idee wie de man is die in september vorig jaar een bakkerij aan de Philipslaan in Roosendaal terroriseerde. De man liet eerst een explosief afgaan. Later diezelfde maand keerde hij terug en loste hij meerdere schoten op de winkel. Ook spoot hij het woord 'dief' op het rolluik.

De gemeente besloot om de winkel vorig jaar tijdelijk te sluiten, om zo de rust in de buurt terug te laten keren. Volgens de politie heeft de eigenaar van de bakkerij met niemand problemen. Inmiddels is de bakkerij weer een paar maanden open.

In het tv-programma Bureau Brabant toonde de politie beelden van beide aanslagen. Daarop is te zien hoe de man een explosief bevestigt. Een enorme ontploffing volgt. De bakkerij loopt daarbij flinke schade op.

Op beelden van het schietincident besteedt de politie specifiek aandacht aan de kleding van de man: op de achterkant van zijn zwarte trui zijn witte duiven geborduurd.

