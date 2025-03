Wie gaat dat betalen, drie grote jachten toch door kapotte sluis

Sinds februari kan er geen vaarverkeer meer door de grote sluis bij Lith. Een groot vrachtschip botste toen tegen de sluisdeuren, die daardoor beschadigd raakten. Maandag maakte Rijkswaterstaat voor drie luxe jachten een uitzondering, zodat de 50 meter lange jachtschepen toch door konden varen.

Rijkswaterstaat maakte daarom een uitzondering, vertelt een woordvoerder. "Het is echt maar voor één keer. Het is een unieke situatie en de aflevering van de schepen is voor de regio economisch belangrijk. Daarom hebben we het verzoek ingewilligd."

Speciale constructie

Door het ongeluk moesten de sluisdeuren worden weggehaald. Speciaal voor de superjachten werd een stalen constructie opgetuigd met schotten die in en uit het kanaal worden gehesen. Een andere route of doorgang was er niet.

Wie de rekening van de operatie moet betalen, is volgens Rijkswaterstaat nog niet afgesproken.

Momenteel worden de beschadigde sluisdeuren nog onderzocht. Als dat onderzoek is afgerond, moet blijken of de deur gerepareerd kan worden of of een volledig nieuwe sluisdeur nodig is. Rijkswaterstaat hoopt daar binnen een paar weken meer over te weten.