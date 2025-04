Kiezen maar: Efteling acht uur in de rook of de duinen brandveilig maken

Als er brand uitbreekt in de Loonse en Drunense Duinen, is het dan acceptabel dat de Efteling acht uur lang in de rook zit? Of moet de natuur aangepast worden om overlast te voorkomen? En wat kun je dan doen? Twee staatsecretarissen, provinciebestuurders en de brandweer trokken maandagmiddag door het natuurgebied bij Kaatsheuvel om te kijken naar de gevaren en mogelijke maatregelen.

Staatsecretaris van natuur Jean Rummenie (BBB) ziet het in de duinen zelf. “De gevaren zijn heel groot", zeg hij. "Er is nog geen nieuwe aangroei en het is droog, dus het kan heel snel ontbranden.” Met maatregelen vooraf wil hij dat voorkomen. Dat kan met brandgangen in de bossen, betere voorlichting en ander soort bomen. “De kunst is om te voorkomen dat mensen hier op de camping en in de Efteling ontruimd moeten worden.”

Het is op dit moment al ontzettend droog in de Brabantse natuurgebieden. En dat wordt in de toekomst alleen maar erger.

Dat kan bijvoorbeeld met de handcrew die nu exact twee jaar actief is in Brabant. “Die kunnen voorkomen dat een kleine brand groot wordt”, weet Rummenie. Dat het droog is ziet staatsecretaris Justitie en Veiligheid Ingrid Coenradie (PVV): “Ik was hier nog geen jaar geleden en toen was er water. Maar dat is weg, zo droog is het dus."

Verdedigbaar maken tegen brand

Volgens haar klinkt een natuurbrand als een ‘ver-van-mijn-bedshow’, maar dat is het absoluut niet. “Als hier brand uitbreekt, raakt het meteen heel veel mensen. We moeten daarom een goed crisisplan hebben.” Zo is samenwerking tussen verschillende diensten belangrijk. “Ook moeten we kijken hoe we bewoners inlichten en middelen inzetten bij een brand. Als we daar niet goed naar kijken, zijn we straks natuurgebieden kwijt.”

Ivo Verhaar is iemand die dat wil voorkomen. Hij werkt bij de provincie aan natuurbrandenbeheersing. Volgens hem moeten we goed kijken wat we in of bij een natuurgebied bouwen. “Als hier een camping wil uitbreiden of vestigen moeten we naar de risico’s kijken. Op dit moment doen we dat niet”, vertelt Verhaar.