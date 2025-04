112-nieuws: brand op binnenplaatsje • autobrand blijkt aangestoken

22.00

De auto die in september vorig jaar in Breda in brand stond, blijkt te zijn aangestoken. Op beelden in het programma Opsporing Verzocht is te zien hoe een man voorbij de auto aan de Ripaertsbeemd in Breda liep, iets aansta en vlak daarna wegrende. Na een aantal minuten vloog de auto in brand.

De man leek zeker te hebben willen geweten of zijn daad was geslaagd: een eindje verderop stond hij te wachten. Kort nadat het vuur zichtbaar was, vertrok de man. De politie is nog altijd naar hem op zoek.