112-nieuws: drie auto's botsen in Uden • twee mensen aangehouden na ruzie

08.35

Er is een storing van de informatieborden op perrons van NS-stations. Een woordvoerder van de NS laat weten dat het gaat om een landelijke storing. De schermen zijn niet leeg, maar de reisinformatie op de borden loopt 15 minuten achter. Ook de schermen in stationshallen, waar een overzicht te zien is van alle treinen, hebben daar last van.

De informatie in de reisplanner is wel actueel. De NS roept reizigers op om die te raadplegen. "Er wordt ondertussen hard gewerkt om de storing op te lossen", aldus de woordvoerder. Het is nog niet duidelijk wat de problemen heeft veroorzaakt.