112-nieuws: gewonde bij steekpartij Eindhoven • brand in flat Best

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

00.36 Gewonde bij steekpartij Eindhoven Een man is gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij op de Markt in Eindhoven. Een deel van de Markt, vlakbij de Heuvelgalerie, en de Hermanus Boexstraat werden afgezet voor sporenonderzoek. Agenten liepen zoekend rond met zaklampen, omdat er mogelijk een mes zou zijn weggegooid. Foto: Persbureau Heitink. De dader ging ervandoor, vermoedelijk in de richting van het station. Op straat lag een spoor van bloed. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. Er was gisteravond nog niemand aangehouden. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk. Foto: Persbureau Heitink.

23.55 Man onder invloed weggestuurd bij McDonald's Een buitenlandse man is door Eindhovense agenten gisteren weggestuurd bij een McDonald's -vestiging. Hij wilde geholpen worden, maar het werd niet duidelijk waarmee. Ook met een tolk kwamen ze er niet uit. De man was erg gefrustreerd en onder invloed. Foto: Instagram politie Eindhoven.