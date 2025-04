Holle Bolle Gijs ziet alles en een dierensollicitatiedag: het is 1 april

Een slimme upgrade voor Holle Bolle Gijs in de Efteling, een heuse dierensollicitatiedag bij attractiepark DippieDoe en robothonden die de rust bewaken in de natuur. Het is duidelijk weer 1 april, dus let op dat je niet in de luren wordt gelegd. Hier vind je een overzicht van wat leuke grappen in onze provincie.

Holle Bolle Gijs was in 1959 de eerste innovatie in de Efteling. Het pretpark vond het anno 2025 de hoogste tijd voor een update. In een komisch filmpje wijst het pretpark erop dat het in 2030 klimaatneutraal wil zijn. Via een slimme upgrade van Holle Bolle Gijs wil de Efteling dit mede voor elkaar krijgen.

"Door een soort AI met allerlei camera's en sensoren kan Holle Bolle Gijs eigenlijk zien", beweert een medewerker in het filmpje. "Hij weet wie er voor hem staat en wat er wordt weggegooid." Zo wordt bezoekers een duwtje in de juiste richting gegeven op het gebied van gezondheid en afvalscheiding.

"In de visie van de Efteling richting 2030 is duurzaamheid een van de belangrijkste pijlers", legt iemand anders in het filmpje uit. "Dit jaar focussen we binnen duurzaamheid vooral op het reduceren van afval. Dat kunnen we niet alleen doen. We hebben echt de hulp van onze gasten hierbij nodig."