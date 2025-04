'Schutters na zeven minuten terug om tweede dodelijke slachtoffer te maken'

De schutters die afgelopen vrijdag drie mannen neerschoten in Oosterhout kwamen zeven minuten na de eerste dodelijke schietpartij terug om 'het karwei af te maken'. Dat schrijft BN DeStem in een reconstructie. De schoten van de eerste schietpartij trokken veel bekijks in de Loevensteinlaan. Toch schrokken deze getuigen de daders niet af om nog een dodelijk slachtoffer te maken.

Het eerste dodelijke slachtoffer, een 32-jarige man van Turks-Nederlandse afkomst, was kort voor de schietpartij bij de kapper en een broodjeszaak geweest aan de Loevensteinlaan. Daarna werd hij onder vuur genomen door een uitgestapte inzittende van een donkere Toyota. Dat zeggen ooggetuigen tegen BN DeStem . Het slachtoffer wist te vluchten met zijn Volkswagen, maar kwam op de Sint Paulusweg in botsing met een andere auto. Later bezweek de man aan zijn verwondingen. De politie vond tien kogelhulzen op de plek terug waar hij neergeschoten werd.