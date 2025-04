Dit bedrijf maakt duizend terreinvoertuigen voor het leger

Drones, munitie of voertuigen. De defensie-industrie draait ook in onze provincie op volle kracht. Onlangs maakte VDL Groep uit Eindhoven bekend capaciteit vrij te maken voor onder meer de productie van drones. Maar ook kleinere ondernemingen werken aan materieel voor het leger. Zo heeft DMV 4x4 in Etten-Leur de handen vol aan een opdracht voor de afbouw van duizend terreinvoertuigen voor de krijgsmacht.

“Voor ons een uniek project. We kunnen het aan, hoewel het soms piept en kraakt”, aldus directeur Mark Scheffers van de voertuigbouwer. In Etten-Leur worden lichte pantserwielvoertuigen van de Italiaanse fabrikant Iveco Defence Vehicles (IDV) verder afgebouwd. Het bedrijf haalde de miljoenenopdracht die tot 2028 doorloopt, al in 2021 binnen.

Ondanks de grote klus loopt directeur Scheffers niet te hard van stapel. “We hebben nu vijftien mensen in dienst en we zullen ook moeten uitbreiden. Maar we hebben niet de ambitie om heel snel veel groter te worden. Je kunt ook opschalen door niet alles in eigen beheer te doen. We werken daarom samen met lokale partijen.”

Als voorbeeld noemt de directeur het laswerk dat wordt uitbesteed aan een collega-bedrijf iets verderop. Of het spuitwerk dat voor rekening komt van een bedrijf in Rucphen. Overige belangrijke toeleveranciers zitten onder meer in Roosendaal en Tilburg. “Een groot voordeel van strategische partners in de buurt is dat we snel en soepel kunnen schakelen”, aldus Scheffers.

DMV 4x4 zoekt nog extra mensen zoals ervaren monteurs, maar ook ‘handjes’ voor assemblagewerk. Mark Scheffers: “Ik hoor vaak van collega’s dat ze tegenwoordig nog amper reacties krijgen op een vacature. Gelukkig is dat bij ons minder het geval. We maken een stoer en belangrijk product, dat spreekt sollicitanten aan. Op korte termijn kunnen we zeker nog mensen gebruiken.”

De voertuigbouwer werkt naast de mega-order voor de Manticore’s aan andere opdrachten voor het ministerie van Defensie. Dat ze hiervoor juist in Etten-Leur aankloppen, is geen toeval. Het bedrijf bouwde eerder een goede naam op bij de ontwikkeling en productie van zestig terreinwagens van het type Anaconda, bestemd voor het Korps Mariniers op de Nederlandse Antillen. “Dat was een echt huzarenstukje. Tussen de bestelling en de levering zat zes maanden. Er is toen zelfs met kerst doorgewerkt om de deadline te halen,” zegt directeur Scheffers.

Terwijl de overheid de komende jaren fiks investeert in defensie, is hij zich bewust van de keerzijde van de defensie-industrie. “Natuurlijk denk je daar over na. Maar aan de andere kant kunnen we bijdragen aan de groeiende vraag vanuit defensie. Onze verantwoordelijkheid is om een voertuig van een zo hoog mogelijke kwaliteit en betrouwbaarheid af te leveren zodat militairen veilig hun werk kunnen doen. Uiteindelijk ondersteunen we hiermee de bescherming van ons land.”

Toch legt de snelgroeiende vraag naar militair materieel de defensie-industrie ook geen windeieren. Dat geldt ook voor het bedrijf in Etten-Leur. Directeur Scheffers: “Zeker, maar we hebben nog acht andere projecten die we tot een goed einde moeten brengen. Één daarvan is de verdere ontwikkeling van een nieuwe gepantserde versie van onze Anaconda waarvoor we de productiecapaciteit willen uitbreiden. Ook hiervoor geldt dat wanneer er eentje klaar is, er geen voertuig maar een kindje van ons de deur uitgaat.”