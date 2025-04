Sterrenchef Soenil wordt juweel in Kasteel Gemert

Sterrenchef Soenil Bahadoer zet binnenkort een nieuwe stap om zijn gastronomische droom te verwezenlijken. In het sfeervolle Kasteel van Gemert opent hij een nieuw restaurant. De eetgelegenheid met de naam GEM komt in het historische Poortgebouw van Kasteel. GEM betekent juweel in het Engels.

"Het is geen 1 aprilgrap, want over een maand moet het hier klaar zijn", zegt Soenil lachend terwijl hij tussen de bouwvakkers door een deel van het poortgebouw laat zien. "Hier links van de poort komt een private dining-gedeelte met een eigen keuken en aan de andere kant het restaurant."

Met nog een maand te gaan, wordt er volop geschilderd, moet er nog gestuct worden en liggen er nog stapels isolatiemateriaal. "Dit wordt het verborgen juweel van het kasteel, een prachtig restaurant." Na dertig jaar stopt Soenil op 1 mei met De Lindehof in Nuenen en is het tijd voor nieuwe avonturen.

"Met Soenil kan restaurant GEM uitgroeien tot een gastronomische locatie van wereldformaat."

Projectontwikkelaar Bas van de Laar, een vriend van Soenil Bahadoer, kocht het kasteel in 2017. "Samen zijn we de afgelopen zes jaar bezig geweest om de plannen voor het restaurant en een luxe hotel verder uit te werken", vertelt Soenil. "Restaurant GEM is het eerste deel van het plan dat in gebruik wordt genomen. Het hotel moet in de zomer van 2026 klaar zijn. Het wordt zeer luxe, met zeventig kamers en suites, een spa wellness-beautycenter en vergader- en eventruimtes. Vergelijkbaar met het Amstel Hotel in Amsterdam", zegt Bas. "Met Soenil heb ik de zekerheid dat restaurant GEM kan uitgroeien tot een gastronomische locatie van wereldformaat." Het vijfsterrenhotel gaat Kasteel Gemert Eindhoven heten.

Beeld van hoe het kasteel eruit gaat zien (artist's impression)

"De schilderachtige locatie van het kasteel ga je terugzien op je bord als je hier aan tafel zit."

"In de keuken laat ik me ook inspireren door de geschiedenis van het gebouw," zegt Soenil. "Hier net buiten het kasteel komt een moestuin met vergeten Hollandse oergroenten, bloemetjes en plantjes zoals de kardoen en de topinamboer. En die ga ik ook gebruiken in het restaurant. Ook de schilderachtige locatie van het kasteel ga je terugzien op je bord als je hier aan tafel zit." Met het koken en de beleving van de locatie wil Soenil een nieuwe stap zetten in zijn carrière. De luxueuze eetgelegenheid krijgt veertig tot vijftigKasteel Gemert zitplaatsen.

Het Poortgebouw van Kasteel Gemert waar het nieuwe restaurant opent.