Moskee bidt voor 'geliefde broeder' die omkwam bij schietpartij

De Marokkaanse moskee Almohsinin in Oosterhout staat dinsdagmiddag met een overlijdensgebed stil bij de 32-jarige Yassin die omkwam bij een schietpartij. De gemeenschap van de moskee zegt diep geraakt te zijn door het verlies van hun 'geliefde broeder'. "Het herinnert ons opnieuw aan de broosheid van het leven."

De 25-jarige man vecht nog altijd voor zijn leven in het ziekenhuis. Yassin overleefde de schietpartij niet. Kort voor de schietpartij, om half twee vrijdagmiddag, werd Yassin veroordeeld tot elf maanden cel voor het 'intensief en in georganiseerd verband handelen in cocaïne' zo'n drie jaar geleden.

Yassin werd vrijdag aan het einde van de middag neergeschoten in de Loevensteinlaan, toen hij met een 25-jarige man in de auto zat.

"Met verdriet in ons hart verwijzen wij naar de tragische gebeurtenis die ons allen diep heeft geraakt en ons opnieuw herinnert aan de broosheid van het leven", schrijft de moskee in de oproep voor het overlijdensgebed.

De moskee stond in een gebed kort na de schietpartij ook stil bij het overlijden van hun 'geliefde broeder' Yassin. Het gebed was live te volgen op Facebook.

De burgemeester van Oosterhout was te gast in de moskee om steun te betuigen. "Laten we elkaar vasthouden en vooral de rust bewaren", zo riep Gerdo van Grootheest voorafgaand aan het gebed op.

Kort voordat de twee mannen van Marokkaans-Nederlandse afkomst onder vuur genomen werden, werd een 32-jarige man van Turks-Nederlandse afkomst in dezelfde straat beschoten.

Hij was bij de kapper en een broodjeszaak geweest en werd beschoten door een man die uit de auto stapte. De 32-jarige man vluchtte met zijn auto, maar kwam onderweg in botsing met een andere auto en overleed later aan de verwondingen van de schietpartij.